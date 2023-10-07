Esra Ezmeci’den ilişkiye dair özel açıklamalar

“Bir ilişkinin sağlıklı ilerlemesi için en önemli yol, güçlü bir iletişime sahip olmaktır.” açıklamasında bulunan ünlü Psikolog Esra Ezmeci sözlerine şöyle devam etti:

“Söylenmesi her ne kadar kolay olsa da çiftlerin doğru iletişim kanalını yakalaması söylendiği kadar kolay olamıyor. İlişkilerde sorunun en çok çıktığı konulardan birisi de partnerlerin birbirlerinin zihnini okumuşçasına davranması oluyor. Bundan dolayı bu durumu kurtaracak en önemli şey istek, talep ve çözüm önerilerini çiftlerin birbirine açıkça ve doğrudan söylüyor olmasıdır. Özellikle çiftlerin birbirleriyle olan ilişkilerinde teşekkür etmek ve özür dilemek kavramlarının eksik olduğuna şahit oluyorum. Her iki davranış da insanlar arası ilişkileri geliştirmede önemli araçlardır. Bundan dolayı, gerektiğinde bu kelimeler kullanılmaktan kaçınılmamalıdır. Sonrasında iyi bir iletişimin en temel koşulu aslında iyi bir dinleyici olmaktır. Karşınızdakine beden dilinizle ve göz temasınızla dinlediğinizi belli ettiğinizde hem çiftler arası iletişim hem de duygusal bağ kuvvetlenmeye başlayacaktır. Özellikle zor bir gün geçirdikten sonra partnerimizin stresli anlarımızda anlayışlı olup daha olumlu davranması da iletişimi kuvvetlendirecektir. Elbette bu, sürekli tek partnere yapılmadığı müddetçe. Son olarak da yaşanılan tüm problemleri kestirip atmak yerine bu durumu nasıl çözebiliriz ortaklığı ile probleme yaklaşmalarını öneririm. Yaşanılan sorunlarda yapıcı konuşmaya çabalamak, ilişkilerde sevgi ve saygının sürekli hissedilmesini sağlar.”

Aldatılmakla baş edip kendine olan güveni kazanma yolculuğunda önemli olan ilk adımın, kişinin bu durumu kabullenmesi olduğunu ifade eden Ezmeci “Ne hissettiğine bakmak, hisleriyle yüzleşmek ve hissettiği tüm duyguları bastırmadan yaşamak bu süreçte önemlidir. Kişi belirli bir süre kendini değersiz hissedebilir ve öz güveninde düşmeler yaşanabilir. Bundan dolayı kişinin bu esnada kendisi için adımlar atması kıymetlidir. Örneğin; o an çalıştığı bir dönemse işine odaklanmak, sosyal ortamlarda bulunmak, duygusal anlamda iyi hissettiği bir hobi edinmek öz güvenini yeniden toparlanmasına yardımcı olacaktır. Yani aslında işin özü kendinle olan teması asla kesmemek ve kendin için iyi olan şeyleri hayatına eklemek.”

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