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Esra Bilgiç Venedik'e ayak basar basmaz tüm bakışları üzerinde topladı

En son Atatürk dizisinde rol alan Esra Bilgiç festivale katılmak için Venedik'e gitti. Venedik Film Festivali'nde kırmızı halıda yürüyecek olan Bilgiç güzelliğiyle adeta hayran bıraktı.

Esra Bilgiç Venedik'e ayak basar basmaz tüm bakışları üzerinde topladı

Diriliş Ertuğrul dizisinde hayat verdiği Halime Hatun karakteriyle büyük çıkış yakalayan ve ünlü yapımlarda rol alan Esra Bilgiç yer aldığı projelerle olduğu kadar güzelliği ile de dikkat çeken isimlerden biri.

Esra Bilgiç Venedik'e ayak basar basmaz tüm bakışları üzerinde topladı

Bu yıl 80.'si düzenlenen Venedik Film Festivali için Venedik'e giden ünlü oyuncu ilgi odağı oldu.

Esra Bilgiç Venedik'e ayak basar basmaz tüm bakışları üzerinde topladı

Dünya basınının karşısına çıkacak olan Esra Bilgiç ünlü bir markanın tasarımını giyecek.

Esra Bilgiç Venedik'e ayak basar basmaz tüm bakışları üzerinde topladı

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