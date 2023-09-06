Esra Bilgiç Venedik'e ayak basar basmaz tüm bakışları üzerinde topladı

Diriliş Ertuğrul dizisinde hayat verdiği Halime Hatun karakteriyle büyük çıkış yakalayan ve ünlü yapımlarda rol alan Esra Bilgiç yer aldığı projelerle olduğu kadar güzelliği ile de dikkat çeken isimlerden biri.

Bu yıl 80.'si düzenlenen Venedik Film Festivali için Venedik'e giden ünlü oyuncu ilgi odağı oldu.

Dünya basınının karşısına çıkacak olan Esra Bilgiç ünlü bir markanın tasarımını giyecek.

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