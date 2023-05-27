Esra Bilgiç Cannes'dan fotoğraf paylaşmaya devam ediyor

Ünlü oyuncu Esra Bilgiç, Cannes Film Festivali'nden fotoğraf paylaşmaya devam ediyor.



Oyunu, yeşil elbisesiyle çektirdiği kareleri Instagram'dan yayınladı.



Bilgiç'e kısa sürede binlerce beğeni geldi.

Oyuncu, yüzlerce de mesaj aldı.

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