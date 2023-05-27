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Esra Bilgiç Cannes'dan fotoğraf paylaşmaya devam ediyor

Ünlü oyuncu Esra Bilgiç, Cannes Film Festivali'nden fotoğraf paylaşmaya devam ediyor. İşte haberin detayları...

Esra Bilgiç Cannes'dan fotoğraf paylaşmaya devam ediyor

Ünlü oyuncu Esra Bilgiç, Cannes Film Festivali'nden fotoğraf paylaşmaya devam ediyor.

Esra Bilgiç Cannes'dan fotoğraf paylaşmaya devam ediyor
Oyunu, yeşil elbisesiyle çektirdiği kareleri Instagram'dan yayınladı.

Esra Bilgiç Cannes'dan fotoğraf paylaşmaya devam ediyor
Bilgiç'e kısa sürede binlerce beğeni geldi.

Esra Bilgiç Cannes'dan fotoğraf paylaşmaya devam ediyor

Oyuncu, yüzlerce de mesaj aldı.

 

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