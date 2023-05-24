Esra Bilgiç kırmızı halıda büyüledi

Ünlü oyuncu Esra Bilgiç, Messika markasının davetlisi olarak Cannes Film Festivali'nde kırmızı halıda boy gösterdi.



Ünlü oyuncu siyah elbisesiyle göz kamaştırdı.



Bilgiç, çektirdiği kareleri Instagram'dan yayınlayarak, beğeni topladı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.