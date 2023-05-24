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Esra Bilgiç kırmızı halıda büyüledi

Ünlü oyuncu Esra Bilgiç, kırmızı halıda büyüledi. İşte haberin detayları...

Esra Bilgiç kırmızı halıda büyüledi

Ünlü oyuncu Esra Bilgiç, Messika markasının davetlisi olarak Cannes Film Festivali'nde kırmızı halıda boy gösterdi.

 

Esra Bilgiç kırmızı halıda büyüledi
Ünlü oyuncu siyah elbisesiyle göz kamaştırdı.

Esra Bilgiç kırmızı halıda büyüledi
Bilgiç, çektirdiği kareleri Instagram'dan yayınlayarak, beğeni topladı.

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