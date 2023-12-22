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Eski partnerler Uğur Güneş ile Gülsim Ali İlhan aşk mı yaşıyor?

Eski partnerler Uğur Güneş ile Gülsim Ali İlhan aşk mı yaşıyor? İşte detaylar...

Eski partnerler Uğur Güneş ile Gülsim Ali İlhan aşk mı yaşıyor?

Uğur Güneş ile Gülsim Ali İlhan'ın başrollerini paylaştığı 'Al Sancak' dizisiyle geçtiğimiz aylarda ekrandaydı...

Eski partnerler Uğur Güneş ile Gülsim Ali İlhan aşk mı yaşıyor?
İkili, geçtiğimiz günlerde İstinye Fenz'deki bir davete katıldı. İlhan ile Güneş'in gece boyu sohbet etmesi, akıllara, "Yeni bir aşk mı?" sorusunu getirdi.

Eski partnerler Uğur Güneş ile Gülsim Ali İlhan aşk mı yaşıyor?
Çiftin uzun süre sohbet etmesi hayranlarını da heyecanlandırarak, "Çok yakışıyorlar" yorumununda bulundu.

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