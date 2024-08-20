Eski eşten kan donduran iddia! ‘Kendi öz kızını otele götürüp taciz etmiş’

Semra Biçer, kocasının ilk evliliğinden olan 16 yaşındaki öz kızını taciz ettiğini söyleyerek, “Kızını otele götürüp taciz etmiş. Benim 4 yaşındaki çocuğuma da aynılarını yapmasından korkuyorum. Beni boşayın” dedi.

ESKİ EŞTEN KAN DONDURAN İTİRAF

Biçer, kocasının eski eşinin kendisini arayıp Cumali’nin kızına tecavüz ettiğini itiraf ettiğini söyleyerek, “Başlarda eski eşinin kocamı kıskandığı için iftira attığını düşünmüştüm. Bu olayı defalarca kocama da sordum. Her seferinde inkar etti. Ben de eşime inandım ve yanında oldum. Ancak eşim bir gün tacizi kendi ağzıyla itiraf etti” dedi.

“KENDİ KIZIMA DA BİR ŞEY OLMASINDAN KORKUYORUM”

Öz kızına bunları yapan kocasının 3,5 yaşındaki kızına da aynılarını yapmasından korkan Semra Biçer, “Kocamı, 3,5 yaşındaki kızımı da defalarca dudağından öptüğü için uyarmıştım. Rahatsız olduğumu söylememe rağmen beni dinlemiyordu” dedi.

“TACİZCİ KOCAMDAN BOŞANMAK İSTİYORUM”

Biçer, kocası Cumali için uzaklaştırma kararı aldığını belirterek, “Hemen gidip uzaklaştırma aldım. Şimdi kızımla birlikte yaşıyoruz. Beni tacizci bu kocadan boşayın” şeklinde konuştu.

esra-ezmeci

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