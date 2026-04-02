Esin Özyiğit koleksiyonunu İzmir Fashion Week'te sergiledi

İzmir Fashion Week, gecenin finalinde Esin Özyiğit imzasını taşıyan özel bir defileye ev sahipliği yaptı.

İzmir Moda Tasarımcılar Derneği Başkanı olan Özyiğit, 32 parçalık koleksiyonuyla podyumda yer alarak izleyicilere etkileyici bir moda deneyimi sundu.

Estetik duruşu ve özgün tasarım diliyle dikkat çeken koleksiyon, gecenin en çok konuşulan anlarından biri olurken, defilede yer alan mankenlerden Ece Begüm Yücetan da performansıyla dikkat çekti.

Defile, yalnızca moda açısından değil, taşıdığı sosyal sorumluluk mesajıyla da öne çıktı.

Defileden elde edilen gelir, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Vakfı Kadınlar Kulübü tarafından yürütülen proje kapsamında yapılacak anaokuluna destek sağlamak amacıyla kullanılacak.

Etkinlik kapsamında sosyal fayda odağı güçlü bir şekilde vurgulanırken, Esin Özyiğit defilesinin seansı için gerçekleştirilen bilet satışlarından elde edilen tüm gelir, anaokulu projesine katkı sağlamak üzere değerlendirilecek.

Moda ve toplumsal duyarlılığı bir araya getiren bu anlamlı iş birliği, İzmir Fashion Week’in yalnızca bir moda etkinliği olmanın ötesine geçerek sosyal farkındalık yaratan bir platform olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir.
