Erol Evgin resim sergisi Eskişehir'de

Uzun yıllar müzik, mimarlık ve resim çalışmalarını birlikte yürüten Erol Evgin’in, geçtiğimiz ay Bodrum’da açtığı resim sergisi yoğun istek üzerine Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluşuyor. Sergi, 6 – 22 Ekim tarihleri arasında görülebilir.

24 ADET TABLOSUNU SERGİLİYOR

Mimari ile resmi tuvalde buluşturan sanatçı, sergisinde mimari mirasımız olan, yüzyıllara meydan okuyan görkemli yapıları; yüce ruhları, çağlarını yansıtan ve nefes kesen duruşlarıyla tuvaline yansıttığı 24 adet yağlı boya tablosunu sergiliyor.

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