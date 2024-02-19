Erol Evgin ile unutulmaz düet

Sanatçı, Kayserililerin yoğun ilgi gösterdiği konserinde; “Sevdan Olmasa”, “Ateşle Oynama”, “İşte Öyle Bir Şey”, “Ben İmkansız Aşklar İçin Yaratılmışım”, “İçimdeki Fırtına” gibi Türk pop müziğine damga vurmuş şarkılarını izleyenlerle düet yaptı.

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