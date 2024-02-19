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Erol Evgin ile unutulmaz düet

Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin, geçtiğimiz akşam Kerki Solfej’in organizasyonuyla, Kayseri Erciyes Kültür Merkezi’nde müzikseverlerle buluştu.

Erol Evgin ile unutulmaz düet

Sanatçı, Kayserililerin yoğun ilgi gösterdiği konserinde; “Sevdan Olmasa”, “Ateşle Oynama”, “İşte Öyle Bir Şey”, “Ben İmkansız Aşklar İçin Yaratılmışım”, “İçimdeki Fırtına” gibi Türk pop müziğine damga vurmuş şarkılarını izleyenlerle düet yaptı.

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