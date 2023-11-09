 Erhan Yazıcıoğlu, oyunculukları sosyal medyada eleştiren genç oyunculara ne tavsiye etti?

Usta oyuncu Erhan Yazıcıoğlu, önceki gün Nişantaşı City's AVM'de görüntülendi. AVM çıkışı kapıda taksi beklerken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yazıcıoğlu, "Torunumun okul gösterisine yetişmeye çalışıyorum" dedi. Yazıcıoğlu 15 Kasım tarihinde tek kişilik kabare tarzı tiyatro oyunu ile Uniq İstanbul'da izleyici karşısında olacağını da sözlerine ekledi.



"Çok güzel bir gösteri yaptım, tek kişilik kabare tarzında içinde müzik de olan bir gösteri hazırladım, 15 kasımda Uniq İstanbul'da olacağız, o gece tüm sanatçı arkadaşlarımı da davet ettim, 60'ıncı sanat yılına doğru giderken benim için de bir kutlama tadında bir gösteri olacak" şeklinde konuşan Erhan Yazıcıoğlu, gazetecilerle sohbeti sırasında güncel konularda sorulan soruları da yanıtladı.

FİLM YAPIMCILARI KADİR KIYMET BİLİYOR

Televizyon yapımcılarının eski oyunculara yeterince ilgi gösterip göstermediğini sorulması üzerine, "Bizi yok sayan çok, eskileri unuttular" açıklamasını yapan Erhan Yazıcıoğlu, "İstediğimiz makul ücretlerin beşte birini teklif ediyorlar, ben de kendi adıma orada emek vermek bilgilerimi aktarmak yerine tiyatroya yöneliyorum, bu tavırda olanlar genelde televizyon dizisi yapımcıları, sinema filmi yapımcıları için aynı şeyi düşünmüyorum, onlar kadir kıymet biliyorlar, ama televizyon yapımcılarından gelen bir ilgi alaka malesef yok, bize ücret ödemek yerine herhangi bir oyuncuya beşte birini veririm, konuşamazsa da dublaj yaptırırım diye ticari düşünüyorlar" dedi.

56 YILDIR SAHNEDEYİM HÂLÂ PİŞİYORUM

"Günümüz oyunculuklarını nasıl değerlendiriyorsunuz, oyunculukları eleştirilen bir çok isim var?" sorusuna da yanıt veren Yazıcıoğlu, "Çok televizyon izlediğim yok, onları eleştirenlerin yaptığını yapmamak adına ben şunu söyleyebilirim, ben oldum iyi oyuncuyum diyen varsa ben hâlâ olmadım. 56 yıldır sahnedeyim, hâlâ pişiyorum. Her zaman kendilerini geliştirsinler, genel kültürlerini geliştirsinler, en önemlisi daha çok tiyatro sahnesinde de olsunlar, tiyatro sahnesi oyunculuğun mutfağıdır, kazanacakları özgüven onlara uzun yıllar yetecek" diye cevap verdi.

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