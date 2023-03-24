SnobMagazin.com

Engin Öztürk Bakın Hangi Ünlü Oyuncunun Eşiyle Görüntülendi

Oyuncu Engin Öztürk gecelerde oyuncu meslektaşının eşiyle görüntülenince panik yaptı. İşte detaylar...

Engin Öztürk Bakın Hangi Ünlü Oyuncunun Eşiyle Görüntülendi

İki gizemli kadınla görüntülenen yakışıklı oyuncu Engin Öztürk muhabirlerle adeta köşe kapmaca oynadı. 

Engin Öztürk Bakın Hangi Ünlü Oyuncunun Eşiyle Görüntülendi

Muhabire açıklamada bulunan oyuncu, "Biri çok sevdiğim arkadaşımın eşi, diğeri oyuncu arkadaşım" ifadelerini kullanırken yaşadığı panik yüzüne yansıdı.

Engin Öztürk Bakın Hangi Ünlü Oyuncunun Eşiyle Görüntülendi

Otomobilde yüzünü saklayan ve parmağındaki alyans kameraya yansıyan kadının Sarp Apak'ın eşi Bengisu Uzunöz Apak olduğu ortaya çıktı.

Engin Öztürk Bakın Hangi Ünlü Oyuncunun Eşiyle Görüntülendi

Diğer kadının ise adı Fırat Çelik ile ilgili anılan oyuncu Esra Ruşan olduğu anlaşıldı.

Engin Öztürk Bakın Hangi Ünlü Oyuncunun Eşiyle Görüntülendi

Bircan Bali, "Fırat Çelik'in bu buluşmadan haberi yoksa kaçıyor olabilirler" yorumunu yaptı.

Engin Öztürk Bakın Hangi Ünlü Oyuncunun Eşiyle Görüntülendi
 

Snob Magazin Snob Magazin
Editör
Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Muhammet Yakut'un 14 ayrı suçtan sabıkalı olduğu ortaya çıktı!
  Gündem

Muhammet Yakut'un 14 ayrı suçtan sabıkalı olduğu ortaya çıktı!

Iraz Yıldız ile Anıl Pinaz evleniyor
  Magazin

Iraz Yıldız ile Anıl Pinaz evleniyor

Kıvanç Tatlıtuğ, son dönemde neden mutlu olduğunu açıkladı
  Magazin

Kıvanç Tatlıtuğ, son dönemde neden mutlu olduğunu açıkladı

Türkiye Güzeli Sevgilisiyle Fotoğrafını Paylaştı
  Magazin

Türkiye Güzeli Sevgilisiyle Fotoğrafını Paylaştı

Nilüfer, UNICEF ile Hatay&#039;daki Çocukları Ziyaret Etti
  Gündem

Nilüfer, UNICEF ile Hatay'daki Çocukları Ziyaret Etti

Ölümden Dönüp Beş Ay Sonra Sahnelere Dönen Sergen Deveci, Bakın Kendisini Kime Benzetti?
  Gündem

Ölümden Dönüp Beş Ay Sonra Sahnelere Dönen Sergen Deveci, Bakın Kendisini Kime Benzetti?