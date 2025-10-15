 Engin Gül’den duygu dolu albüm

Müziğe çocuk yaşlarda adım atan Engin Gül, 37 yıllık sahne tecrübesini ve birikimini ilk albümü “Ben Geldim” ile taçlandırdı.



Şehzadeler şehri Amasya doğumlu ses sanatçısı, besteci ve piyanist kimliğiyle tanınan Gül, dinleyicilerini hem duygusal hem de düşünsel bir yolculuğa davet ediyor.

Henüz 10 yaşında sahneyle tanışan sanatçı, bugüne dek yurt içi ve yurt dışında sayısız konser verdi. Askerî garnizonlardan cezaevlerine, otellerden sivil toplum kuruluşlarına kadar birçok farklı platformda sahne alan Engin Gül, müziğiyle her kesimden insana dokunmayı başardı. Beste çalışmalarına ağırlık veren sanatçı, 2000’nin üzerinde özgün esere de imza attı.

Gül’ün uzun yıllara dayanan sahne birikiminin ardından ortaya çıkan ilk albümü “Ben Geldim”, gerek dini gerek toplumsal değerlere hitap eden derin mesajlar taşıyor.

BAHAR PLAK’TAN ÇIKAN ALBÜM

30 Dakika, Şakşakçı, Çan Çiçeği, Yeşilçam, Diyen O, Kıbrıs, Engel Tanımaz Engelli, Balaca ve Kandıramıyorum adlı 9 Şarkıdan Oluşuyor. Albümde yer alan tüm şarkıların söz ve müziği Engin Gül’e ait olurken albümde Müzik Direktörü & Aranjör olarak usta isim Suat Aydoğan ismi ön plana çıkıyor.



Albümün öne çıkan parçalarından “Yeşilçam”, nostaljik tınıları ve sıcak anlatımıyla dikkat çekiyor. “Engin duygularla beslediğim eserlerimle gönüllerde iz bırakmak istiyorum.”



Sanat anlayışını bu sözlerle ifade eden Engin Gül, müziği birleştirici bir güç olarak gördüğünü belirtiyor. 2010 yılından itibaren stüdyo çalışmalarına yoğunlaşan sanatçı, üretkenliğini ve sanatsal çizgisini koruyarak müzik yolculuğuna kararlılıkla devam ediyor. “Ben Geldim” albümü, Engin Gül’ün yıllara yayılan deneyimini, içten duygularını ve toplumsal

duyarlılığını harmanladığı güçlü bir ilk adım olarak müzikseverlerle buluşuyor.

