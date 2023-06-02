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Emre Kıvılcım'dan aşk itirafı

‘Veda Mektubu’ dizisinin başrol oyuncusu Emre Kıvılcım Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet’te özel hayatına dair bilinmeyenleri anlattı.

Emre Kıvılcım'dan aşk itirafı

Yayınlandığı ilk günden itibaren merakla takip edilen ‘Veda Mektubu’ dizisinin başrolü Emre Kıvılcım Hakan Gence’ye konuştu. Yetenekli oyuncu özel hayatından aşka bakış açısına kadar birçok bilinmeyeni paylaştı.

Emre Kıvılcım'dan aşk itirafı

Flörtöz ya da çapkınlık huyunun olmadığını söyleyen Emre Kıvılcım, “Âşık oldum ama kimsenin peşinden koşmadım. O konuda düzümdür. Hayatımda kimse olmasa da birisinden etkilensem bile utanıp hiç konuşamadığım yıllarım oldu. Örneğin lisedeyken birini sevmiştim. Hiç konuşamadan geçti, bitti” dedi. Şu an hayatında biri olduğuna da değinen genç yetenek, “Romantik değilim aslında ama komiğim. Şakalaşmayı severim, sevgilimle hem arkadaş hem sevgili olurum. Birbirimizin ihtiyacı neyse onu karşılarız yani” diye ekledi.

‘Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet’ yeni bölümüyle her cuma saat 14.00’te Hürriyet YouTube kanalında yayında.

 

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