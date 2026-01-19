  • Video Galeri Foto Galeri
Emre Karayel müjdeyi verdi! Cem Yılmaz’dan sürpriz seslendirme

Çocukların ilgiyle takip ettiği Dedektif Reptır’ı sinema perdesine hazırlayan Emre Karayel, eşi Gizem Karayel ile birlikte yapımcılığını üstlendiği projeyle ilgili dikkat çeken bir gelişmeyi paylaştı. Karayel, sosyal medya hesabından Cem Yılmaz ile birlikte çekilen fotoğraflarını yayımlayarak filme dair müjdeyi duyurdu.

Karayel paylaşımında, “Dedektif Reptır ‘Birlikte Gülelim’ filmimizde sevgili Cem Yılmaz, komedyen Tufan Kahkaha’ya sesiyle hayat verdi. Biz çok eğlendik, izlerken sizler de umarım çok eğlenirsiniz” ifadelerini kullandı. Cem Yılmaz’ın projeye seslendirme yoluyla dahil olması hayranlarını heyecanlandırırken, paylaşılan fotoğraflar kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

