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Emre Karayel, Demet Evgar ve Elit Andaç Çam'dan 'Bahar' karesi

Emre Karayel, Demet Evgar ve Elit Andaç Çam'dan 'Bahar' karesi... İşte detaylar...

Emre Karayel, Demet Evgar ve Elit Andaç Çam'dan 'Bahar' karesi

Ekranların sevilen dizisi Bahar, sürpriz bir transferle izleyicilerini heyecanlandırdı! Demet Evgar’ın efsanevi eski partneri Emre Karayel, dizinin ana kadrosuna katılıyor. Karayel, psikiyatr Tolga karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

 Emre Karayel, Demet Evgar ve Elit Andaç Çam'dan 'Bahar' karesi
Dizinin yeni dinamiği şimdiden çok konuşulurken, Emre Karayel eski partneri Demet Evgar ve yeni partneri Elit Andaç Çam ile kamera karşısına geçti. Üçlünün ilk pozu sosyal medyada büyük beğeni topladı ve Bahar severleri ekrana kilitleyecek bölümler için daha da heyecanlandırdı! Kulislerden sızan bilgilere göre, Tolga’nın hikâyesi Bahar dünyasında Çağla karakterine (Elit Andaç Çam) bağlanacak. İki sezondur yalnız ve Bahar’ın en büyük destekçisi olan Çağla’nın hayatına birinin girecek olması, izleyiciler arasında büyük mutluluk ve merak yarattı.

 

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