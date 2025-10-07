Emre Bulut’tan hakkındaki iddialara net yanıt: Aynı isim kurbanı oldum

  • Video Galeri Foto Galeri
Afife Jale Tiyatro Ödülleri töreninde görüntülenen oyuncu Emre Bulut, son günlerde bazı gazetelerde hakkında çıkan “araç kaçırma” iddialarına açıklık getirdi.

Bulut, söz konusu haberlerin tamamen asılsız olduğunu vurgulayarak yanlış bilgilerle gündeme gelmekten duyduğu rahatsızlığı dile getirdi:

“Ben adı geçen ne o şehirlere gittim ne de polis taklidi yapıp araç kaçırdım. Sanırım aynı isim kurbanı oldum. Aynı isimde başka bir oyuncu da olabilir, hatta Google mağduru bile olabilirim. Haberi yapmadan önce keşke açıp bana sorsalardı.”

