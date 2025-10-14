 Emrah sahnelere dönüyor

Arabesk müziğin efsane isimlerinden Emrah, kısa bir aranın ardından sahnelere geri dönüyor. Sanat yaşamına çocuk yaşta başlayan ve milyonların sevgisini kazanan Emrah, 8 Kasım’da Günay’da sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Arabesk müziğinin “5 Atlısı” olarak anılan Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses ve İbrahim Tatlıses gibi ustalarla aynı dönemde parlayan Emrah, bu büyük mirasın yaşayan son temsilcilerinden biri olarak yeniden sahnede olacak. Sanatçı, arabesk tutkusunu ve müzikal kimliğini yeniden sahneye taşımaya kararlı. Olgunluk dönemine adım atan Emrah, geçmişteki derin yorumları ve duygusal repertuarıyla hatırlanıyor. Bugün ise daha da güçlü, daha da içten bir performansla sahnelere dönüyor.

Duygularını müzikle ifade etmeye her zamankinden daha hazır olduğunu belirten sanatçı, hem eski kuşaklara nostaljik bir gece yaşatmayı hem de yeni kuşakla arabeski yeniden tanıştırmayı hedefliyor.

Emrah, sahne performansların ilk adresi olan Günay'da, arabesk kültürünü yeniden yaşamak ve hissetmek isteyenler için kaçırılmayacak bir buluşma sunacak.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.