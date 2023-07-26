Emrah Çalapkulu ve Ahmet Selçuk İlkan iş birliği! 

İnan, 388+ etiketiyle tüm müzik platformlarında yerini aldı. Sözleri Ahmet Selçuk İlkan, bestesi ise Emrah Çalapkulu imzası taşıyan teklinin düzenlemesini Mehmethan Dişbudak üstlendi. Şarkının duygusal sözleri ve güçlü soundları müzikseverlerden tam not aldı. Emrah Çalapkulu, 15 gün sonra hit bir slow daha gelecek diye ekledi ve yıl içerisinde 7 şarkı daha çıkaracağını açıkladı.

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