 Emir Can İğrek’ten iki konserde iki sürpriz  

Yeni albümünden şarkıları ilk kez seyircisiyle paylaşan Emir Can İğrek, hafta sonu boyunca İstanbul ve Sakarya’da binlerce hayranıyla buluştu. Büyükçekmece’de küçük bir hayranıyla düet yapan sanatçı, Sakarya’da ise sahnede gerçekleşen sürpriz evlilik teklifine tanıklık etti.

Türk pop müziğinin sevilen ismi Emir Can İğrek, Büyükçekmece Açık Hava Etkinlikleri kapsamında İstanbul'da hayranlarıyla buluştu. Büyükçekmece Kültürpark Kemal Sunal Amfi Tiyatro’da gerçekleşen ve günler öncesinden tükenen konseri 3 bin 200 müziksever izledi.

Sevilen şarkılarının yanı sıra sürprizleriyle de dikkat çeken Emir Can İğrek, konser öncesinde hayranlarına yeni albümünün tanıtım filmiyle ilgili heyecanını anlattı. Yakında yayınlanacak albümünden “Geçmiş Geçmişte” ve “Aradığın Yerde” şarkılarının nakaratlarını ilk kez seyircisiyle birlikte seslendiren sanatçı, yeni dönemine dair ilk ipuçlarını da verdi.

Gecenin en özel anlarından biri ise Emir Can İğrek’in sahneye küçük bir hayranını davet etmesi oldu. Sanatçı ve minik hayranı, sevilen şarkı “Zemin”i birlikte söylerken amfi tiyatroyu dolduran binlerce kişi bu özel ana alkışlarla eşlik etti.

Yaklaşık iki buçuk saat sahnede kalan Emir Can İğrek, “Ali Cabbar”, “Can Dostum”, “Kor”, “Nalan” ve “Bir Karanfil” başta olmak üzere sevilen şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan söyledi. Kapalı gişe gerçekleşen konser, uzun süre alkışlanan bir finalle sona erdi.

ERTESİ GÜN EVLİLİK TEKLİFİ

İstanbul konserinin ardından bir gün sonra Sapanca Kırkpınar Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alan Emir Can İğrek, hafta sonunu binlerce müzik severle geçirdi. Gecenin en unutulmaz anlarından biri ise konser sırasında gerçekleşen sürpriz evlilik teklifi oldu. Emir Can İğrek'in şarkıları eşliğinde yapılan evlilik teklifine seyirciler alkışlarla eşlik ederken, çiftin mutluluğu konser alanında duygusal anlar yaşattı. Sanatçı, sevilen şarkıları ve sahnedeki samimi performansıyla Sakarya’da da müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

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