  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Emil Rosé ve Dilara Güntekin'in

Emil Rosé ve Dilara Güntekin'in birlikte seslendirdiği yeni şarkıları "Gelme Yanıma", dinleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Bu şarkıyla birlikte Emil Rosé, müzik kariyerinde unutulmaz bir döneme adım atıyor ve yaz aylarına enerjik bir giriş yapıyor.

Emil Rosé ve Dilara Güntekin'in

Emil Rosé, Hollanda'da yaşayan ve Türk kökenli bir şarkıcı olarak müzik dünyasında kendine sağlam bir yer edinmeye başlıyor. Avalon Music ile anlaşma yaparak çıkardığı parçalarla dikkatleri üzerine çeken Rosé, 2023'e "Başkasını Sevmem" adlı hit şarkısıyla başarılı bir giriş yapmıştı. Şimdi ise "Gelme Yanıma" ile yaz sezonunda büyük ses getirmeye hazırlanıyor.

Emil Rosé ve Dilara Güntekin'in

"Gelme Yanıma", Emil Rosé ve Dilara Güntekin'in uyumlu sesleriyle dinleyicilere duygusal bir deneyim sunuyor. Şarkı, tek taraflı bir aşkı ele alırken, kadın ve erkek karakterin farklı duygusal deneyimlerini anlatıyor. Ryder& Seno'nun enerjik ritmi, şarkıya enerji ve hareket katıyor.

Emil Rosé ve Dilara Güntekin'in

Emil Rosé'nin vokalleriyle harmanlanan Dilara Güntekin'in billur sesi, "Gelme Yanıma"yı dinleyenlerin kalplerine dokunuyor. Şarkının nakaratı, hızlıca akılda kalırken, sözleriyle de dinleyicilere duygusal bir yolculuk sunuyor.

"Gelme Yanıma" şarkısı, yayınlandığı günden itibaren geniş bir dinleyici kitlesi tarafından büyük beğeni topluyor. Şarkının çıkışıyla birlikte sosyal medyada da yoğun bir ilgiyle karşılanan Emil Rosé, kariyerindeki başarısını bu yaz da sürdürmeye kararlı.

Emil Rosé'nin yetenekli müzikal yaratıcılığı ve Dilara Güntekin'in etkileyici vokalleriyle "Gelme Yanıma", dinleyicilerin dillerinden düşmeyecek bir hit olma potansiyeline sahip. Müzikseverler, bu ikilinin kusursuz işbirliğini ve harika performansını takip etmeye devam ediyor.

 

 

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Emil Rosé ve Dilara Güntekin'in sürpriz işbirliği
  Güncel

Emil Rosé ve Dilara Güntekin'in sürpriz işbirliği

Shoemol Nişantaşı şubesini ünlü isimlerin katılımıyla açtı
  Güncel

Shoemol Nişantaşı şubesini ünlü isimlerin katılımıyla açtı

HiDoctor ile kişisel fitness/pilates ve yoga eğitmeniniz bir tıkla evinizde!
  Güncel

HiDoctor ile kişisel fitness/pilates ve yoga eğitmeniniz bir tıkla evinizde!

Yargıcı ilkbahar ve yaz elbise koleksiyonu ile yaza merhaba!
  Güncel

Yargıcı ilkbahar ve yaz elbise koleksiyonu ile yaza merhaba!

Sensiz Olmaz ile 2 milyonu geçti
  Güncel

Sensiz Olmaz ile 2 milyonu geçti

Yasemin Gazanker’e anlamlı ödül
  Güncel

Yasemin Gazanker’e anlamlı ödül