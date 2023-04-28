Adını sıkça duyduğumuz Eliminasyon Diyeti son zamanlarda daha çok kilo verme odaklı uygulanmaya başlansa da aslında alerjen ve intolerans durumlarında uygulanan bir diyet tedavisi modelidir. Eliminasyon Diyeti’ nde ilk olarak adından da anlayacağımız gibi bir eleme süreci başlatırız. Bir diyette herhangi bir besinin veya besin grubunun elimine edilebilmesi için en az 2 hafta beslenme rutininden çıkartılması ve daha sonrasında geri eklenerek bu besinlere karşı oluşan duyarlılığın tespit edilmesi gerekir. Bu diyet modelini de aynı bu şekilde olumsuz etkilere neden olduğuna inanılan bir besinin veya besin grubunun beslenme programından çıkartılıp bir süre sonra geri eklenmesiyle vücudun reaksiyonlarının gözlemlendiği bir beslenme süreci olarak tanımlayabiliriz. Bu beslenme modeli özellikle kişilerin bazı besin gruplarını tükettiğinde vücutlarında gözlemlediği intolerans ve hassasiyet durumlarında önerilen bir beslenme tedavisi olup 4 adımdan oluşmaktadır.

1. Adım: Planlama Aşaması

Bir eliminasyon diyeti önermeden önce kapsamlı bir görüşme yapılmalıdır. Bu görüşmede detaylı bir hasta öyküsü, diyeti uygulayacak kişinin son bir hafta içinde ne yediğini kaydettiği bir diyet günlüğü ve hangi semptomları hangi zamanlarda yaşadığına dair bazı bilgiler alınmalıdır. Semptomlar, mide-bağırsak şikayetlerinden cilt problemlerine düşük ruh halinden yorgunluk ve konsantrasyon güçlüğüne kadar değişebilmektedir. Potansiyel hassasiyet yaratan veya yaratabilecek besinlerin bir listesi ortaya çıkarıldıktan sonra, bir sonraki adım Tüketilmemesi Gereken Yiyeceklerin bir listesini oluşturmaktır. Liste, her hasta için mümkün olduğunca bireyselleştirilmelidir.

2. Adım: Kaçınma Aşaması

Eliminasyon diyetleri yoğunluk açısından farklılık gösterir. En düşük yoğunluklu eliminasyon diyetleri, "gıdaya özgü diyetler" olarak adlandırılır. Bunlarda sadece bir besin veya besin grubu çıkarılır. Sağlıklı beslenmeyi sürdürmekte zorlananlar için aynı anda birden fazla gıdayı veya gıda grubunu kesmek yerine birbiri ardına birkaç düşük yoğunluklu eliminasyon diyeti uygulamak en uygunudur. Bununla birlikte, bazı bireylerin gıda kombinasyonlarına veya gıda gruplarına karşı intolerans gösterdikleri unutulmamalıdır; onlar için düşük yoğunluklu bir eliminasyon diyeti, aynı anda birden fazla besin grubunun çıkarıldığı bir diyet kadar yararlı olmayabilir.

Orta yoğunluklu bir eliminasyon diyetinde, birden fazla yiyecek veya yiyecek grubu ortadan kaldırılır. Diyetler daha kısıtlayıcı hale geldikçe hasta uyumu azalır. Bununla birlikte, başarılı bir şekilde yapılırsa, orta yoğunluklu diyetler yararlı teşhis ve tedavi araçları olarak hizmet etme potansiyeline sahiptir. Orta yoğunlukta eliminasyon diyetleri, gıdaya özgü eliminasyon diyetlerinden daha fazla semptom çözümü sağladığından daha fazla tercih edilmektedir.

Son olarak, yüksek yoğunluklu veya "az gıdalı" bir diyet düşünülebilir. Bu diyette sadece belirli bir listedeki besinler yenebilir. Beslenme ihtiyaçlarının karşılandığından emin olmak için bu tür bir diyetle daha yüksek düzeyde denetim gereklidir. Belirli bir gıda grubu ortadan kaldırıldığında, olumsuz gıda reaksiyonlarına neden olabilecek bazı yaygın bileşenler de ortadan kaldırılmalıdır. Örneğin, bir hasta süt ürünlerini elimine etme diyetini başarılı bir şekilde uygulayacaksa, peynir altı suyu, karamel, kazein veya yarı tatlı çikolata içeren herhangi bir şeyden de kaçınmalıdır.

Hastalar en az 10 gün süreyle bir eliminasyon diyeti uygulamalıdır; hatta bazı kaynaklar 14 gün veya daha uzun süre önermektedir. Gıda intoleransının neden olduğu semptomların, gıda yendikten birkaç gün sonrasına kadar ortaya çıkmayabileceği varsayıldığından gıdalara yeniden başlanmadan önce gıda ile ilgili semptomların “geçmesi” için zaman tanımak önemlidir . Hastalar, eliminasyon diyeti ile semptomların düzelmeye başlamadan önce kötüleşmesinin yaygın olduğu konusunda uyarılmalıdır.

3. Adım: Meydan Okuma Aşaması

Kaçınma evresi sırasında semptomlar azalırsa, elimine edilen gıda veya gıdalar aslında semptomlara katkıda bulunuyor olabilir. Bununla birlikte, birçok kronik durumun semptomları nüksetmekte ve kendiliğinden düzelmektedir. Bu nedenle semptomlar ortadan kalktıktan sonra tekrar ortaya çıkıp çıkmadıklarını görmek için elimine edilen gıdaları yeniden vermek önemlidir. Semptomların yeniden ortaya çıkması birkaç gün sürebileceğinden yiyecekler diyete yalnızca 3 ila 4 günde bir yeniden dahil edilmelidir. İlk başlarda küçük miktarlarda eklenip daha sonra porsiyonlamalar arttırılmalıdır.

Geri ekleme sırasında, daha önce çıkarılan bir besin sadece 1 gün boyunca yenir. Daha sonra, diğer besinlerde çıkartılmışsa ve yeniden verilmesi gerekiyorsa, tekrar diyetten kaldırılır.

4. Adım: Uzun Süreli Bir Diyet Planı Oluşturma

Eliminasyon diyetinin ilk üç aşaması tamamlandıktan sonra, uzun vadeli diyet planlaması gereklidir. Semptomlar değişmezse veya tamamen çözülmezse, bir noktada ek eliminasyon diyetlerine ihtiyaç duyulabilir. Olumsuz reaksiyonlara neden olan bir gıdadan ne kadar süreyle kaçınılması gerektiğine dair birçok öneri mevcuttur. Makul olan yaklaşım, elemeye en az 3 ila 6 ay devam etmektir. Bundan sonra, elenen besin veya besinlerle başka bir meydan okuma denenebilir. Bir besine uzun bir süre sonra yeniden başlandığında, artık bir besin intoleransı bulunmayabileceğine dair bazı kanıtlar vardır.

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