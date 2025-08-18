  • Video Galeri Foto Galeri
Elif Saffat'tan unutulmaz bir gece

Elif Saffat’tan unutulmaz bir gece... İşte detaylar...

Elif Saffat’tan unutulmaz bir gece

Bodrum’un popüler otellerinden Azka Otel, yaz konserleri serisinde bu kez güçlü yorumuyla müzikseverlerin gönlünde özel bir yer edinen Elif Saffat’ı ağırladı.

 Elif Saffat’tan unutulmaz bir gece

Sahneye, zarafeti ve ışıltısıyla göz kamaştıran bir kostümle çıkan Elif Saffat, güçlü sesi ve duygulu yorumuyla izleyenleri adeta büyüledi.

 

Elif Saffat’tan unutulmaz bir gece
Repertuvarında hem romantik eserler hem de tempolu parçalar yer alırken, izleyiciler zaman zaman duygulandı, zaman zaman coşkulu ritimlere eşlik etti.

 Elif Saffat’tan unutulmaz bir gece

Azka Otel’in yaz akşamlarına kattığı bu özel konser, misafirlerine sadece bir müzik ziyafeti değil, aynı zamanda Bodrum’un ruhunu yansıtan unutulmaz bir deneyim sundu.

 Elif Saffat’tan unutulmaz bir gece


Elif Saffat’ın sahnedeki enerjisi ve izleyicilerle kurduğu sıcak diyalog, geceyi hafızalara kazıdı.

