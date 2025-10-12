  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Elif Ece Uzun formunun sırrını açıkladı!

O tarz Elif Ece Uzun... İşte detaylar...

Elif Ece Uzun formunun sırrını açıkladı!

Elif Ece Uzun, Galataport'ta görüntülendi.

 Elif Ece Uzun formunun sırrını açıkladı!

Kış alışverişine çıkan model, basın mensuplarına poz verdi. Lady Gina markasından alışveriş yapan Uzun, sektöre geri döneceğini söyledi. İki çocuğu olan model, "Artık geri dönüyorum. Bende sektörü özledim. Çocuklar büyüdü, okullara da başladı biraz daha rahatım. Projeleri okumaya devam ediyor, en iyisini seçip izleyiciyle buluşmak istiyorum. Heyecanımı hiç kaybetmedim. Bir an önce seyirciyle buluşmak istiyorum" dedi.

 Elif Ece Uzun formunun sırrını açıkladı!

Tarzıyla ve fit haliyle dikkat çeken model, "Mesleğim nedeniyle bir staylingim yok. Kendim karar veriyorum. Çevremdeki bazı arkadaşlarım da benden kombin konusunda destek istiyor. Yıllardır aynı kilodayım. Çocuklar olduktan sonra sektörden biraz uzak kaldım ama formuma hep dikkat ettim. Spor yapıyorum ve beslenmeme dikkat ediyorum. Zaten çocukların peşinde koşunca ister istemez kilo gidiyor. Onlar mutlu olsun ben başka bir şey istemiyorum" açıklamasını yaptı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ebru Yaşar’dan sahne sürprizi
  Magazin

Ebru Yaşar’dan sahne sürprizi

Sadettin Saran ile aşk yaşayan oyuncu Nafia Tanrıverdi, sorulara sessiz kaldı!
  Magazin

Sadettin Saran ile aşk yaşayan oyuncu Nafia Tanrıverdi, sorulara sessiz kaldı!

7 Kocalı Hürmüz'de Çağla Şıkel ile oynayacak Sarp Bozkurt boy çözümüne bakın nasıl çare bulmuş?
  Magazin

7 Kocalı Hürmüz'de Çağla Şıkel ile oynayacak Sarp Bozkurt boy çözümüne bakın nasıl çare bulmuş?

Zorba Taverna’da gelenek bozulmadı
  Magazin

Zorba Taverna’da gelenek bozulmadı

Prof. Dr. Nuri Özgirgin'e İtalya'dan "Yıldız Nişanı" onuru
  Gündem

Prof. Dr. Nuri Özgirgin'e İtalya'dan "Yıldız Nişanı" onuru

Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit’i buluşturan Yan Yana filminden eğlenceli fragman!
  Magazin

Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit’i buluşturan Yan Yana filminden eğlenceli fragman!