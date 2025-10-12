 Elif Ece Uzun formunun sırrını açıkladı!

Elif Ece Uzun, Galataport'ta görüntülendi.

Kış alışverişine çıkan model, basın mensuplarına poz verdi. Lady Gina markasından alışveriş yapan Uzun, sektöre geri döneceğini söyledi. İki çocuğu olan model, "Artık geri dönüyorum. Bende sektörü özledim. Çocuklar büyüdü, okullara da başladı biraz daha rahatım. Projeleri okumaya devam ediyor, en iyisini seçip izleyiciyle buluşmak istiyorum. Heyecanımı hiç kaybetmedim. Bir an önce seyirciyle buluşmak istiyorum" dedi.

Tarzıyla ve fit haliyle dikkat çeken model, "Mesleğim nedeniyle bir staylingim yok. Kendim karar veriyorum. Çevremdeki bazı arkadaşlarım da benden kombin konusunda destek istiyor. Yıllardır aynı kilodayım. Çocuklar olduktan sonra sektörden biraz uzak kaldım ama formuma hep dikkat ettim. Spor yapıyorum ve beslenmeme dikkat ediyorum. Zaten çocukların peşinde koşunca ister istemez kilo gidiyor. Onlar mutlu olsun ben başka bir şey istemiyorum" açıklamasını yaptı.

