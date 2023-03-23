EGO'da Konuşulacak Düğün Sahnesi

Başrollerini Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk, Ahmet Kayakesen ve Rüya Helin Demirbulut'un EGO dizisinde heyecan devam ediyor. Melisa Aslı Pamuk'un canlandırdığı Sibel ile Alperen Duymaz'ın oynadığı Erhan karakteri bu haftaki bölümde evleniyor.

Pazar günü FOX'ta ekrana gelecek bölümde ikilinin, düğün sahnesi yayınlanacak.

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