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EGO'da Konuşulacak Düğün Sahnesi

Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk, Ahmet Kayakesen ve Rüya Helin Demirbulut'un başrolünü paylaştığı EGO (Erkeğe Güven Olmaz) dizisinin bu haftaki bölümünde yayınlanacak düğün sahnesi damga vuracak. İşte detaylar...

EGO&#039;da Konuşulacak Düğün Sahnesi

Başrollerini Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk, Ahmet Kayakesen ve Rüya Helin Demirbulut'un EGO dizisinde heyecan devam ediyor. Melisa Aslı Pamuk'un canlandırdığı Sibel ile Alperen Duymaz'ın oynadığı Erhan karakteri bu haftaki bölümde evleniyor.
EGO&#039;da Konuşulacak Düğün Sahnesi
Pazar günü FOX'ta ekrana gelecek bölümde ikilinin, düğün sahnesi yayınlanacak.

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