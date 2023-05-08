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Eğlencenin nabzı bu yaz da Oligark’ta atacak!

İstanbul’un en gözde yeme-içme, eğlence ve etkinlik mekanı Oligark İstanbul, 1 Haziran’da 2023 sezon açılışını gerçekleştirerek yaz boyunca eğlencenin nabzını tutacak.

Eğlencenin nabzı bu yaz da Oligark’ta atacak!

İtalyan iş adamı, girişimci ve sosyal medya fenomeni Gianluca Vacchi’nin Dj performansı ile “yaza merhaba” diyecek Oligark İstanbul, konuklara unutulmaz bir gece yaşatacak.

Eğlencenin nabzı bu yaz da Oligark’ta atacak!

Denize sıfır konumu, eşsiz boğaz manzarası ve eğlence anlayışına getirdiği yeni solukla İstanbul’un en gözde mekanlarından Oligark İstanbul, şık dekorasyonu, farklı mutfak alternatifleriyle olduğu kadar sürpriz etkinlikleriyle de İstanbul gece hayatını hareketlendirmeye devam ediyor.

1 Haziran’da Gianluca Vacchi’nin Dj performansı ile “yaza merhaba” diyecek Oligark İstanbul, yaz boyunca ünlü isimleri ağırlayarak sınırsız eğlence yaşatacak. Stili, dansları ve renkli kişiliğiyle fenomen olan İtalyan milyoner Giancula Vacchi’nin Oligark İstanbul’da konuklara unutulmaz bir akşam yaşatacağı etkinliğe katılım için Oligark İstanbul ile irtibata geçilebilir.

Eğlencenin nabzı bu yaz da Oligark’ta atacak!

 

 

Lezzet, eğlence ve şovun buluşma noktası

Kuruçeşme’de boğaza sıfır, 5 bin metrekarelik alanda konumlanan Oligark İstanbul, restoranları, beach bar’ı ile konuklarını ağırlarken yaz boyunca sürpriz etkinlikleri ile de misafirlerine farklı bir deneyim yaşatacak. Oligark, birbirinden leziz menüsü, DJ performanslarının yer aldığı gece kulübü ve en güzel kokteylleri ile haftanın her günü saat 10.00- 05.00 arasında misafirlerini bekliyor.

 

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