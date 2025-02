Ege: Dilerim bu şarkı sizin de kalbinizde yer bulur 

Erol Temizel’in Dolby Atmos master olarak hazırladığı şarkının mix ve mastering’i Ozan Gülek tarafından yapıldı.

Beyoğlu ve civarında son derece doğal, sıcak ve samimi görüntülerden oluşan, 50 kişilik bir ekibin çalıştığı, Fabrika Müzik üyelerinin de rol aldığı video klibin yönetmenliğini Ferit Çetinkaya üstlendi.

Ege yeni şarkısı “Başkan” için duygularını şöyle dile getirdi:

“Bazı şarkılar vardır kendi karakteri ve kimliği olan: Sen unutmak istesen de gelir ya uykunun ortasında kulağına mırıldanır ya da akşam vakti yağmur olur. Kar olur. Pencereye vurur. Tarzım değil diyerek unutmaya çalıştım Başkan da öyle bir şarkı Ben ondan kaçtıkça o bana koştu Ben Saklandım saklandığım yerden gelip beni buldu. Ve istedim ki yeni sesler, yeni yüzler, yeni enerjilerle Hayat bulsun. Tam da bu dönemde Fabrika Müzikle tanıştım; onların naif, zarif ve asil ruhlarına öyle yakıştı ki şarkımız… Dilerim sizin de kalbinizde yer bulur Başkan.”

Efkar Sustu bu akşam

Candan kurduk sofrayı

Nerede kaldın be başkan

gözler Arar dostları

Madem geldin be

başkan

anlat bize sevdayı

Biraz hasret aşk

biraz

derdin bulsun dermanı

kimi Yorgun sevgisinden

kimi bezgin dertlerinden

kusur bulmaz kendinden

kimi kızgın geçmişine

kimi pişman seçtiğine

haklı haksız kim başkan

Haydi diyelim

of çekelim

yüzümüzü dökmeyelim

alnımız da ak

başımız da dik

dünya duysun be başkan

