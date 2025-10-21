  • Video Galeri Foto Galeri
Ege'den Ayvalık'ta unutulmaz gece

Ege, 20. Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat ve Turizm Festivali'nde izleyici karşısına çıktı.

Festivalin ikinci gününde sahne alan şarkıcı, sesi, enerjisi ve şarkılarıyla Ayvalıklılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Kırlangıç Yaşam Merkezi'ndeki konser alanını dolduran binlerce kişi, Ege'nin söylediği şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

Müzikseverler, 'Delice Bir Sevda', 'Yalancı Bahar' ve 'Senden Uzak' gibi hit parçalarla nostaljik anlar yaşarken, şarkıcının samimi sahne performansı büyük alkış topladı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, konser sonunda sahneye çıkarak Ege'ye teşekkür plaketi takdim etti.

Ergin, "Festivalimizin 20'nci yılında böylesine coşkulu bir kalabalıkla buluşmak, Ayvalık'ın sanatla, müzikle, zeytinle nefes alan bir kent olduğunu bir kez daha gösteriyor" dedi.

