  Efsane filmi 2 Şubat’ta sinemalarda!

Ahmet Kural, Cengiz Bozkurt, Serdar Gökhan, Şinasi Yurtsever, Ayhan Taş, Sadi Celil Cengiz, Elif Ongan, Cemile Canyurt, Rojhat Özsoy, Tuana Tezsay, Devrim Saltoğlu, Ferhan Vural, Burcu Gönder gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Efsane filmi, vizyona girmeden basın mensuplarının karşısına çıktı. Yılın en iddialı komedi filmi olarak görülen Efsane filminin basın toplantısına yoğun ilgi gösterildi.

ÇORUM HALKINA TEŞEKKÜRLER

Basın toplantısında usta yönetmen Selçuk Aydemir, günü ölümsüzleştirdi. Toplantısının yapıldığı sırada önündeki kâğıda not yazarak imza atan Aydemir, kağıdı elden ele oyunculara vererek hatıra yazdırdı. Filmin hikayesi, karakterler, oyuncular ve Çorum’la ilgili konuşan Aydemir, “Filmimizde çok değerli isimler var. Serdar Gökhan, Said’i, Ayhan abi, Şinasi abi ve Cengiz abi gibi birçok oyuncu yer aldı. Bu kadro çok güzel bir uyum yakaladı. Herhalde ikisi üçü gelir. Biz çok isteriz gidip Çorum'a tekrar aynı filmin devamını çekmeyi. Bu arada biz tabii yardımcı oyuncuları kullanırken aslında Çorum, Hacı Hamza'yı kullandık. Filmi Çorum'un Kargı ilçesinin Hacı Hamza Köyü'nde beraber yaptık. Tüm Çorum halkına da bu anlamda çok teşekkür ediyorum. Bizi hiç aç koymadılar. Her gün bir sırık kebabı, her gün yöresel lezzetler yedik. Sete catering gibi yemekler geliyordu. Çünkü arsızdık biz. Kapı çalıp gidiyorduk. Bir isteğiniz var mı diyene ben buranın nesi meşhur diye giriyordum” diyerek herkesi güldürdü.

SERDAR GÖKHAN’IN İLK KOMEDİ FİLMİ EFSANE

Türk sinemasının mihenk taşlarından olan Serdar Gökhan, kariyerinde ilk kez komedi filminde rol aldı. Şimdiye kadar 130 sinema filmi ve 30 televizyon dizisinde kamera karşısına geçen usta isim, “Ben ilk defa komedi filmine tamam dedim. Çünkü senaryoyu çok beğendim. Okurken gülmeye başlayınca dedim tamam bu film değişik bir film. Bu projede muhakkak oynamam lazım. Sağ olsunlar teveccüh gösterdiler. Ben burada binlerce yıldır elden ele süre gelen yoğurt yapımı ile ilgili bir püf noktası olan sır diye açıkça vasıflandırdığımız ve en sona kalan bir yaşlı dedeyi oynuyorum. Allah filmimizin gişesini bereketli kılsın” diyerek sözü devretti.

AHMET KURAL “DÜNYANIN MERKEZİ ÇORUM”

Efsane filminin Sadık ve Özgür’ü Ahmet Kural, basın toplantısında sözü alarak karakteri ve Çorum çekimleriyle ilgili konuştu. “Tekrar Selçuk Aydemir'in filminde oynamak benim için çok eğlenceli ve çok yaratıcı oldu. Serdar abinin de dediği gibi 7 bin yıllık yoğurdun sırrını alabilmek için dedemizden el almaya çalışıyoruz. Bunu nereden anlıyoruz? Yaz günü damımıza kar yağıyor. Ondan sonra helak olmamak için elimizden geleni yapıyoruz. Ama başımıza çeşitli komik olaylar geliyor. Bu arada Çorum'un da görselliğini, doğa güzelliklerini, medeniyet şehri olması, ayrı zamanda da görsel bir şölen sunuyor. Dünyanın da merkezi. O yüzden çok eğlendik, çok da yardımcı oldular bize” dedi. Sözlerine devam eden başarılı oyuncu, “İkiz oynamak çok eğlenceli, inşallah seyircimizde beğenir. Karakterim Özgür ve Sadık. Yani ikisi de birbirinden eğlenceli, ama iki zıt karakter. Belki bir gün üçüzde oynarım” dedi.

Filmde Fırtına Faruk karakterine hayat veren Cengiz Bozkurt, “Bu filmde 3 kuşak birden var. Ara kuşağım aslında. Serdar abi babamı, Ahmet’te ikiz oğlumu canlandırıyor. Filmimiz gayet eğlenceli. Çorumlulara da çok teşekkür ederiz, burada özellikle Kargı, Hacı Hamza köyü ve Kadıköy halkına huzurlarınızda teşekkür ediyorum” dedi. Çorum çekimlerinin çok keyifli ve kolay geçtiğini de ekleyen Bozkurt, “Aytaç Medya, Aytaç Ağdağ ve Ediz Kentkuran’a teşekkür ederiz. Bir dediğimizi iki etmediler” diyerek ekibe teşekkür etti.

TEK FOTOĞRAF ÇEKİNDİĞİM ÜNLÜ SERDAR ABİ

Filmde hamamcı karakterine hayat veren Sadi Celil Cengiz, yıllar önce Serdar Gökhan’a olan anısını anlattı. Usta ismin mütevaziliğini ve saygınlığına değinen Sadi Celil Cengiz, “Hani böyle ünlülerle fotoğraf çektiririz ya. Ben yıllar önce Serdar abiyi balıkçıya gördüm yanına gittiğimde. Dedim ki fotoğraf çektirebilir miyiz Serdar bey? Tabii ki dedi. Ayağı kalktı ve çekildik. Teşekkür ederim dedi. Benim hayatımda fotoğraf çektiğim tek ündü Serdar abi. Onun filmlerini izleyerek büyüdük” dedi.

Çorum’un eşsiz doğası ve tarihi evlerinde tamamlanan çekimlerin ardında merakla beklenen Efsane filmi 2 Şubat’ta vizyona girecek. Yılın en iddialı komedi filmi olarak sinemaseverleri güldürmeye hazırlanan film, 7 bin yıllık yoğurdun sırrını eğlenceli bir dille anlatıyor.

