Ece Mumay global arenaya adım attı. İşte detaylar...

Türk pop müziğinin genç yıldızı Ece Mumay, artık sadece Türkiye’de değil, dünya sahnesinde de fırtına gibi esiyor!

Fransız moda devi Jean Paul Gaultier, markanın sosyal medya yüzü olarak Ece Mumay’ı seçti. Böylece Mumay, global moda arenasında da güçlü bir adım attı.

Üstelik Ece Mumay’ın artık aynı marka çatısı altında yer aldığı isimler arasında Blackpink’ten Jennie, Kylie Jenner gibi genç neslin ikonları bulunuyor. Hem müzikte hem modada büyük bir çıkış yapan Ece Mumay, “Türkiye’den doğan yeni global star” olarak anılmaya çok yakın

