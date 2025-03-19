Ece Dizdar anne olmak istediğini açıkladı!

BloombergHT’de yayınlanan Aslı Şafak'la İşin aslı programının konuğu oyuncu Ece Dizdar oldu. Dizdar birbirinden samimi açıklamalarıyla izleyenleri ekrana kilitledi.



ANNE OLMAK İSTİYORUM

Aslı Şafak’ın sorusu üzerine, "Anne olmak isterim. Gelirse kapımız açık buradayız gelmezse de yapacak bir şey yok" diye cevap verdi.

SERDAR'I KAYBETMEKTEN ÇOK KORKUYORUM’

Oyuncu Serdar Orçin’le uzun süredir birlikte olan Dizdar sözlerinecşöyle devam etti: "Şimdilerde en büyük kabusum Serdar’ı kaybetmek. İlk defa birine bu kadar bağlanıyorum ve onu kaybetmek beni parçalar. Serdar’ın yanında kendimi kendim gibi yaşıyorum buna kötü yönlerim de dahil. Önceleri ben sevemiyormuşum sevme kapasitem artık daha yüksek."

ÇOK KİNDARIM BANA YAPILAN HİÇBİR ŞEYİ UNUTMAM

Dizdar, programın ilerleyen dakikalarında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Depremden sonra 42 kiloya düştüm. Hayatımda yemeyi içmeyi kestiğim zamanlarım oldu. Yeme bozukluğum vardı. Sinirlerim bir şekilde uyarıldığında yemekle bağım kesiliyordu. Bazı arkadaşlarım 'biz farketmemişiz ama senin bir yeme bozukluğun varmış' der."

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