 Ebru Yaşar'ın Gaziantep’te sahne tarzı

GastroAntep Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü gününde sahne alan Ebru Yaşar, güçlü yorumu ve geniş repertuvarıyla Gazianteplileri mest etti.

Sevilen sanatçı Ebru Yaşar, GastroAntep Kültür Yolu Festivali kapsamında Festival Park’ta on binlerce hayranıyla buluştu.

Ünlü sanatçı, “Sanmadan Git”, “Affet”, “Kafamın İçi” gibi hitlerinin yanı sıra “Seni Anan Benim İçin Doğurmuş”, “Gözlerimde Gece”, “Havadan Sudan”, “Ben Bilmem” gibi unutulmaz şarkılarını da seslendirdi. Yaşar, hareketli türkülerle de konser alanını dolduran dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Yaşar, usta sanatçı Müslüm Gürses’i de anarak Gürses’in “Unutamadım” isimli şarkısını yorumladı.

Zaman zaman dinleyicileriyle sohbet eden ünlü sanatçı sahnede yaptığı konuşmada, “Baklavalarım, Antep fıstıklarım benim. Gaziantep’in coğrafyası, iklimi, güzelliği sizlerle güzel, insanıyla güzel. Sizlerle olmaktan o kadar büyük gurur duyuyorum ki kelimelere sığdıramam. Sizlerle beni kavuşturdukları için Kültür Yolu Festivali’nde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.” dedi.

