 Ebru Yaşar'dan iki yeni şarkı sürprizi

Ebru Yaşar, Burak Bulut ile düet yaptığı Affet ve solo olarak seslendirdiği ‘Yıllar Sonra’ şarkılarını 16 Mayıs’ta dinleyiciyle buluştu.

Söz ve müziği Burak Bulut'a ait olan Affet'te genç şarkıcıyla düet yapan Ebru Yaşar, yeni şarkılarını stüdyoda tanıttı.

Burak Bulut’la seslendirdiği hit şarkı Kehribar aylarca liste başı olan Ebru Yaşar, "Yine Burak’ın söylediği bir şarkı nasip oldu. Burak çok samimi şarkılar yapıyor ama sanıyorum en güzel şarkılarını da benimle paylaşıyor" derken Burak Bulut, "Dinleyen herkes kendisinde bir parça bulacak. Her duygu durumuna göre şekilleniyor. Bukelamun gibi bir parça. Ebru Hanım sağolsun her zamanki gibi çok güzel yorumladı. Bizim yaptığımız şarkılarda büyülü bir his, insanlara geçen farklı bir nüans olduğuna inanıyorum diye konuştu.

Ebru Yaşar’ın solo olarak seslendirdiği Yıllar Sonra şarkısının söz müziğinde ise Ramazan Kızılpınar ve Ebru Yaşar imzası bulunuyor. İki yeni şarkı 16 Mayıs'ta dinleyicilerle buluştu.

