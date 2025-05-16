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Ebru Yaşar'dan iki yeni şarkı sürprizi

Müzik dünyasının güçlü ismi Ebru Yaşar, iki yeni şarkıdan oluşan EP’sini 16 Mayıs’ta yayınladı. Affet şarkısında Burak Bulut ile düet yapan Yaşar, genç şarkıcıyla stüdyoya girerek yeni şarkısını ilk kez basın mensuplarıyla paylaştı.

Ebru Yaşar'dan iki yeni şarkı sürprizi

Ebru Yaşar, Burak Bulut ile düet yaptığı Affet ve solo olarak seslendirdiği ‘Yıllar Sonra’ şarkılarını 16 Mayıs’ta dinleyiciyle buluştu.

 Ebru Yaşar'dan iki yeni şarkı sürprizi

Söz ve müziği Burak Bulut'a ait olan Affet'te genç şarkıcıyla düet yapan Ebru Yaşar, yeni şarkılarını stüdyoda tanıttı.
Burak Bulut’la seslendirdiği hit şarkı Kehribar aylarca liste başı olan Ebru Yaşar, "Yine Burak’ın söylediği bir şarkı nasip oldu. Burak çok samimi şarkılar yapıyor ama sanıyorum en güzel şarkılarını da benimle paylaşıyor" derken Burak Bulut, "Dinleyen herkes kendisinde bir parça bulacak. Her duygu durumuna göre şekilleniyor. Bukelamun gibi bir parça. Ebru Hanım sağolsun her zamanki gibi çok güzel yorumladı. Bizim yaptığımız şarkılarda büyülü bir his, insanlara geçen farklı bir nüans olduğuna inanıyorum diye konuştu.

 Ebru Yaşar'dan iki yeni şarkı sürprizi

Ebru Yaşar’ın solo olarak seslendirdiği Yıllar Sonra şarkısının söz müziğinde ise Ramazan Kızılpınar ve Ebru Yaşar imzası bulunuyor. İki yeni şarkı 16 Mayıs'ta dinleyicilerle buluştu.

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