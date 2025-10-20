  • Video Galeri Foto Galeri
Ebru Akel'den senaryo sürprizi

TRT Radyo1'de yapımcılığını ve sunuculuğunu Oylum Seçin'in yaptığı "Kum Saati" programının bu haftaki konuğu Ebru Akel'di.


EMPATİ DUYGUM YÜKSEK
Oylum Seçin'in "Yıllardır kurtlar sofrası olan bu piyasada çizgini bozmadan kalabilmenin sırrı nedir?" sorusuna Ebru Akel, "Empati duygusu üzerine çok çalıştım. Elbette hayal kırıklığına uğradığım zamanlar oldu. Bu tarz durumlarla karşılaştığımda sınırlarımı çizdim ve daha güçlenerek devam ettim. Empati duygum yüksek. " cevabını verdi.

OYUNCULUK DA SETE GENÇ GİRİP YAŞLI ÇIKIYORSUN
Seçin'in, "Oyunculuk kariyeri yerine sunuculuk kariyerini tercih ettin" demesine karşılık Akel, "Öyle gelişti. Oyunculuk çok keyif aldığım severek yaptığım bir meslek. Fakat çok zor. Sete genç girip yaşlı çıkıyorsun" dedi.


KİTAP YERİNE SENARYO YAZACAĞIM
Oylum Seçin'in "Hamilelik Serüvenim" kitabından sonra bir kitap daha gelir mi?" sorusuna Ebru Akel, "Kitap yerine senaryo yazmak istiyorum. Senaryomu da sinemaya taşımak. Her an bir sinema filmi gelebilir" diyerek yanıtladı.


EKRANIN EN GÜZEL SORU SORAN KADINI
Seçin'in "Mesut Yar senin için 'Ekranın en güzel soru soran kadını diyor" demesine karşılık Akel, "Konuklarıma soru hazırlarken çok araştırır ödevime iyi çalışırım" dedi.

 

