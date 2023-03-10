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Eastpak’ten Animasyon Serisinden İlham Alan Koleksiyon

İkonik televizyon serisinden ilham alan Eastpak, eğlenceli koleksiyonunu satışa sundu. The Simpsons animasyon serisinden detayları ve karakterleri içeren altı farklı baskı ve desen çeşidi ile tasarlanan The Simpsons x Eastpak Koleksiyonu şimdi Sneaks Up mağazalarında!

Eastpak’ten Animasyon Serisinden İlham Alan Koleksiyon

1989'dan beri Amerikan durum komedi serisi olan The Simpsons ile iş birliği yapan Eastpak keyifli bir koleksiyona imza attı. Sevimli karakterleri ve güldüren hikayeleriyle dünyada birçok kişinin favorisi haline The Simpsons animasyon serisinden detaylara sahip bu koleksiyon sırt çantası, bel çantası, omuz çantası ve dizüstü bilgisayar kılıfı gibi birden fazla modelden oluşuyor. 

Eastpak’ten Animasyon Serisinden İlham Alan Koleksiyon

İkonik Sırt Çantası Padded Pak’r

Koleksiyon içerisinde yer alan ikonik sırt çantası Padded Pak’r’larda, Springfield'da yaşayan birbirinden farklı karakterleri içeren The Simpsons Cast of Thousands modeli ve Eastpak'ın klasik siyah kumaşı üzerinde Homer karakterinin yer aldığı The Simpsons Black olan 2 çanta boydan boya baskıya sahip. Diğer 3 model ise, sarı kumaş üzerinde The Simpsons Homer, siyah kumaş üzerinde The Simpsons Bart ve ikonik kanepenin yer aldığı The Simpsons Couch’tan oluşuyor. Çantaların üzerinde aynı zamanda The Simpsons ve Eastpak logoları da yer alıyor.

Hareketli Springer Bel Çantası

Sürekli hareket halindekiler için tasarlanmış, fermuarlı ana bölme, ayarlanabilir bel askısı ve arkadaki gizli fermuarlı bölme ile tamamlanan klasik bel çantası modeli The Simpsons ve Eastpak logoları ile koleksiyonda yerini alıyor.

Eastpak’ten Animasyon Serisinden İlham Alan Koleksiyon

Bilgisayar Kılıfı Blanket M 

15” dizüstü bilgisayarların birçoğu sığabildiği yastıklı ve fermuarlı dizüstü bilgisayar kılıfı ise sarı kumaş üzerinde The Simpsons Homer veya siyah kumaş üzerinde The Simpsons Bart baskılarıyla koleksiyonun fark yaratan tasarımlarından.

The Simpsons x Eastpak koleksiyonunun ikonik parçalarına sahip olmak istiyorsanız Sneaks Up mağazalarını veya https://www.sneaksup.com/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

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Editör
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