 Duygu Sarışın'ın Nişantaşı tarzı!

Duygu Sarışın, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

'Ben Leman' dizisiyle izleyici karşısına çıkan oyuncu, tarzıyla dikkat çekti.

Makyajsız olduğu görülen Sarışın, telefonu bozulduğu için Nişantaşı'na geldiğini belirtti.



Acelesi olduğunu belirten Sarışın, "Dizimiz yeni başladı, heyecanlıyız" dedi.

