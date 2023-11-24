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Duygu Sarışın, eski sevgilisi Çağatay Ulusoy'un ismini duyunca bakın ne yaptı?

Duygu Sarışın, eski sevgilisi Çağatay Ulusoy'un ismini duyunca bakın ne yaptı? İşte detaylar...

Duygu Sarışın, eski sevgilisi Çağatay Ulusoy'un ismini duyunca bakın ne yaptı?

 

Snob Magazin'in haberine göre; Duygu Sarışın, Nişantaşı'nda görüntülendi.

 Duygu Sarışın, eski sevgilisi Çağatay Ulusoy'un ismini duyunca bakın ne yaptı?

Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrolde olduğu 'Kızıl Goncalar'da kamera karşısına geçen oyuncu, "Keyifli bir ekibiz. Güzel gidiyor. Ekip olarak heyecanlyız" dedi.

Duygu Sarışın, eski sevgilisi Çağatay Ulusoy'un ismini duyunca bakın ne yaptı?
Yeni yıl beklentileri için Sarışın, "Herkese güzellikler diliyorum.

Duygu Sarışın, eski sevgilisi Çağatay Ulusoy'un ismini duyunca bakın ne yaptı?

Şahane bir yıl olsun. Milletçe ekonomiz rahatlasın. Yeni yılda daha iyi olacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

 Duygu Sarışın, eski sevgilisi Çağatay Ulusoy'un ismini duyunca bakın ne yaptı?

Röportaj sırasında eski sevgilisi Çağatay Ulusoy'un ismini duyunca oyuncu, "Görüşürüz" diyerek bir anda koşmaya başladı.

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