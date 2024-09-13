DuruPi’nin 'Aşkısına' 3 milyonu geçti

DuruPi’nin ilk single’ı olan “Aşkısına” büyük ilgi gördü. Şarkı çıktığı andan itibaren Spotify, Apple, Youtube ve diğer tüm dijital müzik platformlarında kısa sürede toplamda 3 Milyon dinlenmeyi geçti.

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