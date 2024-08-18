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Duru Pi'nin ilk single'ı 'Aşkısına' yayında

Duru Pi'nin ilk single'ı 'Aşkısına' yayında... İşte detaylar...

Duru Pi'nin ilk single'ı 'Aşkısına' yayında

Duru Pi, kariyerinin ilk single'ı olan 'Aşkısına' şarkısı önceki gün tüm dijital platformlarda yayına girdi.

 Duru Pi'nin ilk single'ı 'Aşkısına' yayında

Yapımcılığı Loop Müziğin yaptığı, prodüktörlüğünü ise İsra Gülümser'in yaptığı şarkının tanıtımı önceki akşam Wu Bomonti’de yapıldı.

Duru Pi'nin ilk single'ı 'Aşkısına' yayında

Duru Pi’nin ilk şarkısı olan 'Aşkısına' son zamanlarda ilişkilerde yaşanan “Ghost” olma konusunu işliyor. Duru Pi şarkısının tanıtımı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Duru Pi'nin ilk single'ı 'Aşkısına' yayında
Sanatçı, "Çok heyecanlı ve mutluyum. Hikayesinin herkese hitap ettiğini düşünüyorum. Gençlerin “love bombing”, “ghosting”terimlerini aslında biz şarkıya işledik" dedi.

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