Dünyaca ünlü yıldız Sienna Miller İstanbul'a geldi

Hürriyet'ten Sayım Çınar'ın haberine göre; Tom Cruise, Christian Bale ve Ben Affleck’in ardından Hollywood yıldızı Sienna Miller’ın da Türkiye’ye geldiği ortaya çıktı. İstanbul’a kızı Marlowe ile gelen ABD’li aktris, Four Seasons Hotel İstanbul At The Bosphorus’ta konakladı. Miller’ın İstanbul’dayken Yemek için tercih ettiği mekânlardan biri de Tarihi Mısır Çarşısı’ndaki Pandeli oldu.

Miller ve beraberindekiler hünkârbeğendi, kuzu tandır, vişneli ekmek ve dönerli patlıcan böreği yedi. Pandeli işletme müdürü Özay Çınar, Miller’ın vişneli ekmek ve böreği çok beğendiğini söyledi. Sienna Miller, Mısır Çarşısı’nı da dolaştı ve Türk lokumu satın aldı.

