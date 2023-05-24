  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Dünyaca ünlü şarkıcı Tina Turner yaşamını yitirdi

Müzik dünyasının efsane ismi Tina Turner, 83 yaşında hayatını kaybetti.

Dünyaca ünlü şarkıcı Tina Turner yaşamını yitirdi

Rock’n Roll’un Kraliçesi lakaplı müzisyen Tina Turner, 83 yaşında hayatını kaybetti. Turner hayatının son yıllarında kanser, inme ve böbrek yetmezliği gibi sağlık sorunları yaşamıştı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Tina Turner yaşamını yitirdi

Turner 30 yıldan uzun bir süreye yayılan solo kariyeri boyunca 180 milyondan fazla albüm satmış ve 8 Grammy Ödülü kazanmıştı.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

İlham Gencer hayatını kaybetti
  Gündem

İlham Gencer hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Gökhan Alkan hayatının şokunu yaşamıştı!
  Gündem

Ünlü oyuncu Gökhan Alkan hayatının şokunu yaşamıştı!

Huysuz Virjin olarak tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun miras davasında karar çıktı
  Gündem

Huysuz Virjin olarak tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun miras davasında karar çıktı

Ünlü golcü Mbaye Diagne’ye hırsızlık soruşturması!
  Gündem

Ünlü golcü Mbaye Diagne’ye hırsızlık soruşturması!

Davut Güloğlu'ndan LGBT ile ilgili flaş açıklamalar
  Gündem

Davut Güloğlu'ndan LGBT ile ilgili flaş açıklamalar

Ünlü sanatçı Nuri Sesigüzel hayatını kaybetti! İşte ölüm nedeni...
  Gündem

Ünlü sanatçı Nuri Sesigüzel hayatını kaybetti! İşte ölüm nedeni...