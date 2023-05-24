Dünyaca ünlü şarkıcı Tina Turner yaşamını yitirdi

Rock’n Roll’un Kraliçesi lakaplı müzisyen Tina Turner, 83 yaşında hayatını kaybetti. Turner hayatının son yıllarında kanser, inme ve böbrek yetmezliği gibi sağlık sorunları yaşamıştı.

Turner 30 yıldan uzun bir süreye yayılan solo kariyeri boyunca 180 milyondan fazla albüm satmış ve 8 Grammy Ödülü kazanmıştı.

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