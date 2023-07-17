  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Dünyaca ünlü oyuncu Ashley Judd deprem bölgesine gitti

Dünyaca ünlü oyuncu Ashley Judd, 6 Şubat depremlerinden etkilenen Hatay ile depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş’ı ziyaret etti. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu İyi Niyet Elçisi olan Judd, depremzede kadınlarla yakından ilgilendi.

Dünyaca ünlü oyuncu Ashley Judd deprem bölgesine gitti

Hollywood yıldızı Ashley Judd, 6 Şubat’taki büyük depremlerden etkilenenlere destek olmak için Türkiye’ye geldi. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) İyi Niyet Elçisi olan Ashley Judd, ilk olarak Hatay’ı ziyaret etti. Hatay’ın ardından depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş’a giden ünlü oyuncu, depremzedelerle yakından ilgilendi.

Dünyaca ünlü oyuncu Ashley Judd deprem bölgesine gitti

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Avşar Kampüsü’nde oluşturulan çadır kenti ziyaret eden Judd, zor durumda olan kadın ve kız çocukları görmek için bölgede bulunduğunu söyledi.

Dünyaca ünlü oyuncu Ashley Judd deprem bölgesine gitti
BİZZAT GÖRMEK İSTEDİM

Ashley Judd, şunları kaydetti: “Bu deprem, 11 ilde milyonlarca insanı etkiledi. Burada oldukça zayıf ve hassas durumda olan kadın ve kız çocuklarını ben bizzat görmek istedim. Böyle bir zamanda kadınların temel ihtiyaçlarının yanı sıra cinsel sağlık ve üreme sağlığıyla ilgili ihtiyaçlarını görmek istedim. UNFPA bu bağlamda kadınlara destek olan bir fon. O yüzden onların yanında olduğumu, aile planlaması ve istenmeyen gebeliklerin önlenmesi konusunda onlara destek olduğumu ben de şahsen belirtmek istedim.” Judd, UNFPA olarak yardıma ihtiyacı olan herkese el uzattıklarını aktardı. (Hürriyet)

Dünyaca ünlü oyuncu Ashley Judd deprem bölgesine gitti

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Sinan Oğan ile Tarkan aynı bölükte askerlik yaptı
  Gündem

Sinan Oğan ile Tarkan aynı bölükte askerlik yaptı

Usta oyuncu Tanju Tuncel hayatını kaybetti
  Gündem

Usta oyuncu Tanju Tuncel hayatını kaybetti

Organ nakli bekleyen Ufuk Özkan'dan yeni açıklama
  Gündem

Organ nakli bekleyen Ufuk Özkan'dan yeni açıklama

Ufuk Özkan'dan üzen haber
  Gündem

Ufuk Özkan'dan üzen haber

Özkan Uğur’un yoğun bakımdaki doktorundan ağlatan sözler
  Gündem

Özkan Uğur’un yoğun bakımdaki doktorundan ağlatan sözler

Nil Karaibrahimgil'den Özkan Uğur'a duygusal veda
  Gündem

Nil Karaibrahimgil'den Özkan Uğur'a duygusal veda