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Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio Türkiye'ye gelecek

Victoria’s Secret modeli Alessandra Ambrosio, Antalya’daki bir otelin reklam yüzü oldu. Çocuklarıyla ülkeye gelen model, Antalya çekimlerinin ardından 2 gün İstanbul’u gezecek.

Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio Türkiye'ye gelecek

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Victoria’s Secret’in en ünlü meleği Alessandra Ambrosio, bir otelin reklam yüzü olmak için Türkiye’ye geldi. Çocukları Anja ve Noah ile birlikte Türkiye’ye gelen güzel manken, Antalya’da çekimleri tamamladı. Oğlu ve kızıyla birlikte ilk kez objektif karşısına geçen Ambrosio, profesyonelliğiyle tüm ekibi kendisine hayran bırakmış.

Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio Türkiye'ye gelecek


İSTANBUL’U DA GEZECEK

Güzel manken, Antalya’da çekimlerin ardından da bugün İstanbul’a gelmiş. İstanbul’u çocuklarıyla birlikte gezmek için reklam çekimlerini bu şekilde planlayan Alessandra Ambrosio, iki gün de burada kalacak.

İstanbul’un tarihi ve turistik yerlerini gezecek olan Brezilyalı model, en çok da Kapalıçarşı’yı merak ediyormuş. Alessandra Ambrosio’nun Kapalıçarşı’dan bol bol paylaşım yapacağını tahmin edebiliyorum.

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