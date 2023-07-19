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Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio Türkiye'ye geldi  

Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio Türkiye'ye geldi. İşte detaylar...

Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio Türkiye'ye geldi  

Victoria’s Secret modeli Alessandra Ambrosio, Antalya’daki bir otelin reklam yüzü oldu.

 Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio Türkiye'ye geldi  

Model, otelde pozlar verdi.

Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio Türkiye'ye geldi  

Kırmızı bikinisiyle çektirdiği kareleri yayınlayan Ambrosio, "En sevdiğim pazartesi türü" diye yazdı.

 Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio Türkiye'ye geldi  

Çocuklarıyla gelen Ambrosio'nun, çekimlerin ardından iki gün de İstanbul'u gezecek.

Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio Türkiye'ye geldi  

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