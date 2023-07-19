 Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio Türkiye'ye geldi  

Victoria’s Secret modeli Alessandra Ambrosio, Antalya’daki bir otelin reklam yüzü oldu.

Model, otelde pozlar verdi.

Kırmızı bikinisiyle çektirdiği kareleri yayınlayan Ambrosio, "En sevdiğim pazartesi türü" diye yazdı.

Çocuklarıyla gelen Ambrosio'nun, çekimlerin ardından iki gün de İstanbul'u gezecek.

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