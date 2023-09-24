Dünyaca ünlü DJ David Guetta’nın İstanbul konseri bakın neden iptal oldu?

29/30 Eylül ve 01 Ekim tarihlerinde, yerli ve yabancı sanatçıları aynı sahnede buluşturacak ve Yenikapı Festival Park'ta rekor bir katılım ile gerçekleşecek olan Live From İstanbul Fest., festivalin son günü sahneye çıkacak olan Dünya’nın 1 numaralı DJ’i David Guetta’nın yakalandığı virüs nedeniyle iptal edilmiştir. Organizasyon şirketi Bayhan Müzik olarak, Türkiye'nin son dönemde yapılmış en büyük festivale imza atacakken, tıbbi zorunluluklar nedeniyle iptal açıklaması yapmaktan büyük bir üzüntü duyuyoruz. Sanatçı sadece Türkiye performansını değil, 1 Ekim öncesi ve sonrasındaki tüm etkinliklerini iptal etmek durumunda kalmıştır.

Guetta'nın Türkiye'deki hayranlarına açıklaması; "Sevgili dostlar, doktorlarımın yakalandığım bir virüsten tamamen kurtulmam için en az birkaç hafta izin almamı tavsiye ettiklerini bilmenizi isterim. Kendimi iyi hissediyorum ve partilere geri dönmeye hazırım, ancak onların tavsiyelerini dinleyeceğim. İbiza'da ve dünyanın dört bir yanında harika bir yaz geçirdim ve İstanbul'daki konserimi iptal etmekten başka seçeneğim olmadığı için gerçekten üzgünüm. Türkiye'deki tüm hayranlarım için, bu kez birlikte dans edemeyeceğimiz için gerçekten üzgünüm. Sevginiz ve desteğiniz için teşekkürler, umarım gelecek yıl tekrar görüşürüz!" Bilet alan tüm misafirlerimize Passo satış kanalları aracılığıyla yardımcı olunacaktır.

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