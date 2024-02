'Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki’nin yönetmeni Denis Villeneuve, ünlü oyuncu Anya Taylor-Joy ile ilgili gerçeği açıkladı

Gösterime girdiği ilk andan itibaren başta eleştirmenlerin ve sektörün önemli isimlerinin övgülerini alan Dune devam filmiyle seyirciyle buluşmaya hazırlanırken, filmin geçtiğimiz günlerde yapılan Londra prömiyeri ortalığı karıştırdı.

Ünlü oyuncu Anya Taylor-Joy’un Leicester Meydanı'ndaki kum tepeli kırmızı halıda filmdeki diğer oyuncu arkadaşlarıyla birlikte poz vermesi, Joy’un filmde önemli bir karakteri canlandıracağı söylentilerini doğruladı. Emmy'ye aday gösterilen, SAG ve Altın Küre ödülleri kazanan başarılı oyuncunun hangi rolü canlandırdığı sır gibi saklanılmaya devam ederken, filmin yönetmeni Denis Villeneuve New York galasında bu gizliliğin sebebini açıkladı.

"Hollywood dünyanın en dedikoducu kasabasıdır”

Hollywood'un dünyadaki en dedikoducu şehir olduğunu söyleyen başarılı yönetmen, “Bir deney olarak, bir sırrı ne kadar süre saklayabileceğimizi görmek istedim ve bunu başardık. Özel bir ekip eşliğinde Anya ile süper gizlilik altında çekim yapmak için Afrika'ya gittik. İzleyicilere sürpriz olacak bir şeyi sonuna kadar saklama fikri hoşuma gitti. Filmin hayranları için saklamak istediğim bir hediye gibiydi’’ diye konuştu.

Devam filmi ne anlatıyor?

Ailesini yok eden komploculara karşı başlattığı intikam savaşında Chani ve Fremen'lerle birleşen Paul Atreides'in efsanevi yolculuğunu anlatan ikinci bölümde, Paul hayatının aşkıyla, bilinen evrenin kaderi arasında bir seçim yapma durumunda kalırken, yalnızca kendisinin öngörebileceği korkunç bir geleceği engellemeye çalışacak.

Altı Oscar Ödüllü Dune’un merakla beklenen devam filmi Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki’nin kadrosu sürpriz oyuncusu Anya Taylor-Joy dışında uluslararası yıldız oyuncularla dolu.

İlk filmde de yer alan ve Wonka, Call Me by Your Name gibi filmlerin de yıldız oyuncusu Timothée Chalamet, Paul Atreides rolü ile yine karşımıza çıkıyor. Zendaya (Chani), Rebecca Ferguson (Lady Jessica Atreides), Javier Bardem (Stilgar), Josh Brolin (Gurney Halleck), Stephen McKinley Henderson (Thufir Hawat), Charlotte Rampling (Anne Mohiam), Dave Bautista (Glossu Rabban Harkonnen) ve Stellan Skarsgård (Baron Vladimir Harkonnen) gibi yıldızlarla devam eden destana yeni oyuncular da katılıyor. İmparator rolünde Christopher Walken, Prenses Irulan Corrino rolünde Florence Pugh, Leydi Margot rolünde Léa Seydoux, Shishakli rolünde Souheila Yacoub ve Feyd-Rautha Harkonnen rolünde Austin Butler yer alıyor.

Ülkemizdeki dağıtımını TME Films’in üstlendiği “Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki”, 1 Mart’ta vizyonda olacak.

