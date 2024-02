Dua Lipa makyaj elçisi oldu

Hayata ve kendini ifade etmeye korkusuz bir tavır getiren Dua Lipa, yeni dudak koleksiyonu YSL LOVESHINE ile, ilk kez bir YSL Beauty makyaj kampanyasında yer alıyor. Lipa "Parfüm ve makyaj benim için başka bir özgür ifade biçimidir, oyunbazlığımı, yaratıcılığımı ve bireyselliğimi keşfetmenin bir yolu. YSL Beauty ailesinin bir parçası olmaktan dolayı çok heyecanlıyım." dedi.

ETKİ SAHİBİ, ÖDÜN VERMEYEN BİR BENLİK DUYGUSU

YSL Beauty'ye göre, her görünüm ve her an, benliğin bir ifadesi oluyor. Hiç kimsenin kendi neslini Dua Lipa kadar, her güzellik görünümünde özgürlük ve ilham duygusu ile etkilemediği düşünülüyor. Dua, duyguları, öz sevgiyi ve ifadeyi güzelliğin içindeki güç ve yaratıcılıkla öncülüyor.

Uluslararası YSL Beauty Genel Müdürü Stephan Bezy ise “Markamıza çarpıcı bir enerji katan Dua Lipa, makyajın sadece kullanılan bir ürün olmanın ötesinde, kadınların kim oldukları ve nerede durdukları konusunda bir ifade fırsatı sunan bir isim olarak karşımıza çıkıyor. Onun etkisi, bireyselliği kutlamakla kalmıyor, aynı zamanda güzelliği benzersiz bir özgüvenle kabul etmeye teşvik ediyor." diye konuştu.

BİR KÜLTÜR KUTLAMASI ADINA ÖZEL BİR İŞ BİRLİĞİ: YSL LOVESHINE DUDAK KOLEKSİYONU

YSL Beauty'nin yeni makyaj elçisi ile paylaşılan derin değerler, markanın mirası ve ruhunu kültürel değişimle uyumlu bir şekilde sürdürüyor. Süperstar Dua Lipa, sahnede ve sahne dışında parlayan bir isim olmasıyla 2024'teki yeni makyaj tüketicilerini etkilemek için mükemmel bir aday oluyor. Kampanya, çığır açan dudak parlatıcısı olan Candy Glaze'in tanıtımıyla başlıyor ve YSL LOVESHINE'ı tanıtarak yıl boyunca dudaklara odaklanıyor. Bu yeni koleksiyon, Candy Glaze'e ek olarak, uzun zamandır beklenen YSL Loveshine Wet Shine Lipstick'i içeriyor ve ilerleyen aylarda daha fazla ışıltılı ürün sunmayı hedefliyor. YSL LOVESHINE, sadece bir koleksiyon değil, aynı zamanda kendini seven, kendinden emin, pişmanlık duymayan bir tutumun ifadesi olarak sunulurken, bu tutum, Dua Lipa ile mükemmel bir şekilde tamamlanıyor.

