 Doruk Aslan; Kıvanç Tatlıtuğ'a benzetilmesiyle ilgili konuştu

Doruk Aslan, son dönemde yoğun ilgi gören 'Ders Olsun' şarkısı hakkında konuştu.

Şarkıcı, Boğaz havası almaya gittiği Galataport İstanbul'da yemek yedi. Sinan Akçıl imzalı 'Ders Olsun' için şarkıcı, "Daha önce bu şarkıyı yolda yürürken mırıldanırdım. Bu şarkı, 'Arabesk olmalı' dedim. Bu kadar hızlı dönüş beklemiyordum, insanlar sevdi" dedi.



Tarzıyla ilgili Aslan, "Arabeskle tarzınızın örtüşmediği söyleniyor" sözlerine, "Yorumlarda, 'Adamın tipi pop, sesi arabesk, tarza bak' diyorlar. Tip Kıvanç Tatlıtuğ ve Brad Pitt, ses Tatlıses diyorlar. Herkes beğenerek dinliyor, tepkiler güzel" yanıtını verdi. Kıvanç Tatlıtuğ'a benzetilmesine şarkıcı, "Başarılı bir oyuncu, karizmatik ve yakışıklı... Benzetilmek gururlandırıyor. Ben şarkı söylüyorum, o oyuncu... Zamanla bu yorumların yerini hiçliğe bıraktığını göreceksiniz, yaptığımız sanatı insanlar çok beğenecek" ifadelerini kullandı.

Aslan, "Tip olarak arabeskle özdeşleştiğiniz düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Bende düşünmüyorum. Gerçekten benzemiyoruz. Biz o ezberi bozacağız" cevabını verdi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.