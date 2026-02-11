  • Video Galeri Foto Galeri
Doruk Aslan; Kıvanç Tatlıtuğ'a benzetilmesiyle ilgili konuştu

Doruk Aslan; Kıvanç Tatlıtuğ'a benzetilmesiyle ilgili konuştu. İşte detaylar...

Doruk Aslan, son dönemde yoğun ilgi gören 'Ders Olsun' şarkısı hakkında konuştu.

Şarkıcı, Boğaz havası almaya gittiği Galataport İstanbul'da yemek yedi. Sinan Akçıl imzalı 'Ders Olsun' için şarkıcı, "Daha önce bu şarkıyı yolda yürürken mırıldanırdım. Bu şarkı, 'Arabesk olmalı' dedim. Bu kadar hızlı dönüş beklemiyordum, insanlar sevdi" dedi.

Tarzıyla ilgili Aslan, "Arabeskle tarzınızın örtüşmediği söyleniyor" sözlerine, "Yorumlarda, 'Adamın tipi pop, sesi arabesk, tarza bak' diyorlar. Tip Kıvanç Tatlıtuğ ve Brad Pitt, ses Tatlıses diyorlar. Herkes beğenerek dinliyor, tepkiler güzel" yanıtını verdi. Kıvanç Tatlıtuğ'a benzetilmesine şarkıcı, "Başarılı bir oyuncu, karizmatik ve yakışıklı... Benzetilmek gururlandırıyor. Ben şarkı söylüyorum, o oyuncu... Zamanla bu yorumların yerini hiçliğe bıraktığını göreceksiniz, yaptığımız sanatı insanlar çok beğenecek" ifadelerini kullandı.

Aslan, "Tip olarak arabeskle özdeşleştiğiniz düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Bende düşünmüyorum. Gerçekten benzemiyoruz. Biz o ezberi bozacağız" cevabını verdi.

