 Dönemsel saç dökülmesine karşı güçlü çözüm

Saç kategorisinde Avrupa’da en çok satılan marka olan Forcapil, dönemsel saç dökülmesi yaşayanlar için iki adımlı yeni bakım rutiniyle etkili bir çözüm sunuyor: Forcapil Saç Dökülmesi Karşıtı Şampuan & Saç Dökülme Karşıtı Sprey

Stres, mevsim geçişleri, yorgunluk ya da çevresel faktörler saç dökülmesini artırabilir. Arkopharma Laboratuvarları, bu geçici dökülme dönemlerinde saç tellerini güçlendirmek, yoğunluğu artırmak ve saçın yeniden uzamasını desteklemek amacıyla Forcapil serisini öneriyor.

Forcapil Saç Dökülmesi Karşıtı Şampuan, saç dökülmesine yatkın saçlar için özel olarak formüle ediliyor. Kremsi dokusu saç derisini nazikçe temizliyor, saç tellerine güç ve canlılık kazandırıyor. İçeriğinde bulunan hidrolize keratin saçın keratin yapısı ile yüzde 98 oranında benzerlik gösteriyor. Hücre ve dokuların onarımını tetikleyen koenzim A’nın bir parçası olan provitamin B5 içeriyor ki bu vitamin aynı zamanda saç telinin nemini, kuvvetini ve ışıltısını korumaya destek oluyor. Klinik çalışmalar, düzenli kullanım sonucunda saçların yüzde 95 oranında daha güçlü hale geldiğini gösteriyor.

KLİNİK OLARAK KANITLANMIŞ ETKİNLİK

Serinin ikinci adımı olan Forcapil Saç Dökülme Karşıtı Sprey, dönemsel saç dökülmesi ve yoğunluk kaybına karşı geliştirildi. Hafif dokusu sayesinde saç derisine kolayca uygulanıyor ve saçları yağlandırmadan bakım yapıyor. Ginkgo saç derisindeki kan dolaşımını tetiklemeye, sülfür amino asitleri saçı kuvvetlendirmeye, ısırgan otu, ve atkuyruğu saç derisinin sağlığını koruyarak saç kaybını azaltmaya destek oluyor. B5, B6 vitamini ve biotin içerikleri ise saç tellerini güçlendiriyor ve daha kaliteli saç oluşumuna katkı sağlıyor. Yüzde 97 doğal içerikli formül, düzenli kullanımın ilk ayından itibaren saç dökülmesine karşı kanıtlanmış etkinlik gösteriyor. Klinik testler kullanımının 1. ayından itibaren klinik olarak kanıtlanmış etkinlik gösteriyor.*

Forcapil, Fransa Arkopharma Laboratuvarları’nın dermatolojik uzmanlığıyla geliştirildi ve saç ile cilt sağlığına bilimsel yaklaşımıyla öne çıkıyor. Dermatologlar tarafından sıklıkla tavsiye edilen marka, sağlıklı saç ve saç derisi dengesini korumaya devam ediyor.

