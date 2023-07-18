“Dolu Dolu Yaz Konserleri”nde Yaşar heyecanı

Vodafone Red ve Jolly Joker işbirliğiyle düzenlenen “Dolu Dolu Yaz Konserleri” tüm hızıyla devam ediyor. Jolly Joker Alaçatı’da sahne alan Yaşar, kendisini dinlemeye gelen sevenlerine müzik ziyafeti sundu. Sahne performansıyla müzikseverlerden tam not alan Yaşar, yaklaşık 2,5 saat sahnede kaldı.

TOPLAM 38 KONSER

“Dolu Dolu Yaz Konserleri” 23 Haziran’da başladı. Şu ana kadar Alaçatı’da 9, UNIQ’te 1 konser düzenlendi. Bu konserleri yaklaşık 5.300 kişi seyretti. Ağustos sonuna kadar toplamda Alaçatı’da 30, UNIQ’te 8 konser düzenlenecek. Hakan Altun, Soner Sarıkabadayı, Buray, Gülşen, İrem Derici gibi sanatçılar sahne alacak.

BİLETLER RED’LİLERE %50 İNDİRİMLİ

“Dolu Dolu Yaz Konserleri”nin biletlerine Red’li müşteriler %50 indirimli sahip oluyor. Kampanyadan faydalanmak için Vodafone Yanımda uygulaması üzerinden “Fırsatı Kullan” tuşuna tıklayıp şifre almak gerekiyor. Alınan şifre, Biletix satın alma adımında “Vodafone Red %50 İndirim” butonu seçildikten sonra açılan sayfada kod alanına giriliyor. Bir indirim koduyla 1 adet indirimli bilet alınabiliyor. Kampanya 31 Ağustos’a kadar geçerli olacak.

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