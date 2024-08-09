Doğum gününde Özge Özberk’ten anlamlı hediye

Özberk, sosyal medya hesabından Serebral Palsy’li çocuklar için başlattığı destek çağrısıyla takipçilerine seslenerek “Bu yıl 13 Ağustos’taki doğum günümde yeni yaşıma girerken Cerebral Palsy’li çocuklarımızın önündeki engelleri, iyiliği paylaşarak kaldıralım istiyorum. Doğum günümde tutacağım tüm dilekler hayallere dokunsun, bunlara sizler de ortak olun diye gelin hep birlikte Cerebral Palsy’li çocuklarımızın önündeki engelleri iyiliği paylaşarak kaldıralım! Detaylı bilgi için @cerebralpalsytr sayfasını ziyaret edebilirsiniz. ” dedi.

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